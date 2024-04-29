SpaceX запустила в космос нову партію супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск чергової партії із 23 інтернет-супутників Starlink.
Про це повідомляє Space.com.
Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками на борту був здійснений о 00:08 за київським часом із космодрому на мисі Канаверал у Флориді.
Перша ступінь ракети повернулася на Землю, здійснивши вертикальну посадку на безпілотне судно Just Read the Instructions компанії SpaceX в Атлантичному океані приблизно через 8,5 хвилини після запуску.
Супутники були розгорнуті на низькій навколоземній орбіті через 65 хвилин після запуску.
У неділю, 28 квітня, компанія також запустила у космос партію навігаційних супутників Galileo для Європейського космічного агентства (ESA).
- Після початку російського вторгнення SpaceX відправила в Україну термінали Starlink, щоб забезпечити країну стійким інтернет-зв'язком в умовах війни. Частину витрат SpaceX компенсували уряди США та Франції.
- Станом на січень 2023 року повідомлялося, що в Україні працюють понад 25 000 систем Starlink. У лютому SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування безпілотниками.
- А в червні SpaceX уклала угоду з Пентагоном для постачання Starlink в Україну.