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SpaceX запустила в космос нову партію супутників Starlink

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками був здійснений о 00:08 за київським часом із космодрому у Флориді.

SpaceX запустила в космос нову партію супутників Starlink
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск чергової партії із 23 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє Space.com.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками на борту був здійснений о 00:08 за київським часом із космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Перша ступінь ракети повернулася на Землю, здійснивши вертикальну посадку на безпілотне судно Just Read the Instructions компанії SpaceX в Атлантичному океані приблизно через 8,5 хвилини після запуску.

Супутники були розгорнуті на низькій навколоземній орбіті через 65 хвилин після запуску.

У неділю, 28 квітня, компанія також запустила у космос партію навігаційних супутників Galileo для Європейського космічного агентства (ESA).

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