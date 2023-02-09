SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування дронами

Використання Starlink для управління дронами виходить за рамки угоди SpaceX з урядом України, заявила президентка компанії.

Компанія SpaceX обмежила використання Україною супутникового інтернет-сервісу Starlink для керування дронами у бойових діях проти Росії. Про це пише “Голос Америки”.

Президентка і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що Starlink, який надав українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від росіян, “ніколи не призначався для використання як зброя”.

“Однак українці використовували його так, як було не передбачено будь-якими угодами”, – сказала Шотвелл.

У розмові з журналістами вона послалася на повідомлення, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління дронами. Україна ефективно використовувала безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення далекого вогню та скидання бомб.

“Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити ці можливості. Є речі, які ми можемо зробити та вже зробили”, – сказала Шотвелл. Вона відмовилася уточнити, яких саме заходів SpaceX вжив для цього.

Директор компанії підкреслила, що використання Starlink для управління дронами виходить за рамки угоди SpaceX з урядом України, додавши, що контракт призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового доступу до Інтернету лікарням, фінансовим установам та сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

“Ми знаємо, що військові використовують (Starlink) для зв'язку, і це нормально, – сказала вона. – Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його з наступальною метою”.

SpaceX приватно доставила вантажівками термінали Starlink в Україну, що дозволило українським військовим спілкуватися між собою, підключивши термінали та з'єднавши їх із майже 4000 супутниками, які SpaceX запустила на низьку навколоземну орбіту.

Уряди кількох країн, зокрема США та Франції, заплатили за інші поставки терміналів Starlink крім тих, які були профінансовані SpaceX приватно.

Росія намагалася заглушити сигнали Starlink у регіоні, хоча SpaceX у відповідь посилила програмне забезпечення цього сервісу, заявив виконавчий директор компанії Ілон Маск.

Наприкінці минулого року Starlink в Україні мав перебої в обслуговуванні з причин, які SpaceX не пояснила.

Нагадаємо, голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь заявив про те, що наразі в Україні працюють понад 25 000 систем Starlink.