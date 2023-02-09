Україні потрібно багато техніки та зброї, що Росія чекала наступу ЗСУ, – Зеленський

“Щодо того, коли очікувати наступу, то ми живемо в стані війни, і думати, коли почнеться наступ… А чи припинявся він?".

Україні потрібно багато техніки та зброї для того, щоб не перебувати в очікуванні російського наступу, а щоб Росія чекала наступу українських військ і думала над тим, як виходити з території нашої держави.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ на військовій базі Bovington Camp.

“Щодо того, коли очікувати наступу, то ми живемо в стані війни, і думати, коли почнеться наступ… А чи припинявся він? Просто він був іншої потужності. Зробімо так, щоб росіяни сиділи й думали, коли почнеться український наступ. І думали, як їм виходити з нашої території”, – зазначив Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, яка техніка й зброя необхідні Україні сьогодні, Президент наголосив, що потреби залежать як від ситуації на полі бою на конкретних напрямках, так і від того, що відбувається всередині нашої держави.

Зеленський нагадав, що ворог має тисячі одиниць броньованої техніки, нехай і радянського виробництва.

“Звичайно, новітня техніка натовських стандартів, західного зразка краща. Але можна мати десять найкращих у світі танків, а проти тебе будуть тисячі танків радянського виробництва. У тебе тоді шансів немає. А ми не згодні на такий результат, бо в нас немає виходу. Це наша земля, і ми точно переможемо. Тому танки, броньована техніка, винищувачі – їм ми приділили сьогодні багато часу й зроблено важливий перший крок”, – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ріші Сунак доручив міністрові оборони Бену Воллесу розслідувати, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні.