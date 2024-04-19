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З'явилися супутникові знімки ураженого ворожого військового аеродрому в Джанкої

Пошкодження зафіксували біля складу боєкомплектів та систем ППО. 

З'явилися супутникові знімки ураженого ворожого військового аеродрому в Джанкої
Супутникові знімки ураженого ворожого військового аеродрому в Джанкої

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ураження військового аеродрому окупантів у Джанкої.

Як видно зі знімків, пошкодження можна розгледіти біля складу боєкомплектів та систем ППО ворога. 

Супутникові знімки ураженого ворожого військового аеродрому в Джанкої
Супутникові знімки ураженого ворожого військового аеродрому в Джанкої
Супутникові знімки ураженого ворожого військового аеродрому в Джанкої
Супутникові знімки ураженого ворожого військового аеродрому в Джанкої

Бавовна у Джанкої: що відомо

  • 17 квітня Сили оборони завдали ударів по військовому аеропорту росіян у Джанкої. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про пожежу і публікували відповідні відео. Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що спершу було відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.
  • Згодом Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перелік знищених цілей ворога. Тут були 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».
  • Генштаб ЗСУ також оприлюднив відео ракетного удару по аеродрому.
  • Подробиці про успішну операцію України читайте в матеріалі "ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки".
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