"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ураження військового аеродрому окупантів у Джанкої.

Як видно зі знімків, пошкодження можна розгледіти біля складу боєкомплектів та систем ППО ворога.

Супутникові знімки ураженого ворожого військового аеродрому в Джанкої

Супутникові знімки ураженого ворожого військового аеродрому в Джанкої

Бавовна у Джанкої: що відомо

17 квітня Сили оборони завдали ударів по військовому аеропорту росіян у Джанкої. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про пожежу і публікували відповідні відео. Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що спершу було відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перелік знищених цілей ворога. Тут були 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

Генштаб ЗСУ також оприлюднив відео ракетного удару по аеродрому.