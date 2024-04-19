Для оборони Україні потрібно щонайменше сім Patriot чи подібних систем ППО.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня.
"Для оборони нам потрібно ще сім "петріотів" чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи", - сказав глава держави.
Зеленський нагадав за обіцяні раніше мільйон боєприпасів і наголосив, що "їх потрібно нарешті доправити на передову".
Глава держави підкреслив, що "це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили" і закликав надати літаки.
"Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія... Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що "цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень".
"Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен із його елементів. Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники", - підсумував Зеленський.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання повідомив, що "союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону".