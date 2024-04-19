Також нарешті треба доставити на передову мільйон обіцяних снарядів, нагадав Президент.

Для оборони Україні потрібно щонайменше сім Patriot чи подібних систем ППО.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня.

"Для оборони нам потрібно ще сім "петріотів" чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи", - сказав глава держави.

Зеленський нагадав за обіцяні раніше мільйон боєприпасів і наголосив, що "їх потрібно нарешті доправити на передову".

Глава держави підкреслив, що "це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили" і закликав надати літаки.

"Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія... Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень".

"Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен із його елементів. Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники", - підсумував Зеленський.