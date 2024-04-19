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Зеленський: Україні потрібно щонайменше сім Patriot чи подібних систем ППО

Також нарешті треба доставити на передову мільйон обіцяних снарядів, нагадав Президент.

Зеленський: Україні потрібно щонайменше сім Patriot чи подібних систем ППО
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Для оборони Україні потрібно щонайменше сім Patriot чи подібних систем ППО.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня.

"Для оборони нам потрібно ще сім "петріотів" чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи", - сказав глава держави.

Зеленський нагадав за обіцяні раніше мільйон боєприпасів і наголосив, що "їх потрібно нарешті доправити на передову". 

Глава держави підкреслив, що "це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили" і закликав надати літаки.

"Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія... Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень". 

"Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен із його елементів. Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники", - підсумував Зеленський.

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання повідомив, що "союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону".
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