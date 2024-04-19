Унаслідок обстрілу Одещини поранено чоловіка і пошкоджено припортову інфраструктуру

Сьогодні російська армія знову обстріляла Одеську область, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Російські війська атакували наш регіон ракетами.
Є пошкодження припортової інфраструктури.
Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано.
“Вчергове прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття”, – зазначив Кіпер.
- Цієї ночі російська армія атакувала Одеську область ракетами і ударними безпілотниками. Ворог цілився по критичній інфраструктурі, люди не постраждали.