Унаслідок обстрілу Одещини поранено чоловіка і пошкоджено припортову інфраструктуру

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Сьогодні російська армія знову обстріляла Одеську область, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Російські війська атакували наш регіон ракетами.

Є пошкодження припортової інфраструктури.

Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано.

“Вчергове прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття”, – зазначив Кіпер.