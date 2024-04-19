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Унаслідок обстрілу Одещини поранено чоловіка і пошкоджено припортову інфраструктуру

Російські війська атакували регіон ракетами.

Унаслідок обстрілу Одещини поранено чоловіка і пошкоджено припортову інфраструктуру
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Сьогодні російська армія знову обстріляла Одеську область, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Російські війська атакували наш регіон ракетами.

Є пошкодження припортової інфраструктури. 

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Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано. 

“Вчергове прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття”, – зазначив Кіпер.

  • Цієї ночі російська армія атакувала Одеську область ракетами і ударними безпілотниками. Ворог цілився по критичній інфраструктурі, люди не постраждали.
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