Він збирав розвіддані про Сили оборони на Миколаївщині.

У Миколаєві шпигун ворога отримав 15 років тюрми, повідомляє СБУ.

Зловмисник намагався встановити точні координати базування українських захисників, які обороняють обласний центр. Насамперед його цікавили геолокації укріпрайонів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ.

Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки прицільних повітряних атак на місто із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».

Служба безпеки затримала зловмисника у лютому 2023 року, коли він намагався передати окупантам розвіддані про дислокацію оборонних об’єктів.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, зрадником є мешканець селища Врадіївка, якого ФСБ завербувала через заборонену соцмережу «Вконтакте». У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських інтернет-ресурсів, де він писав коментарі на підтримку агресивної війни проти України.

Встановлено, що зловмисник комунікував з ФСБ через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини території на сході України. Для виконання ворожих завдань агент на власному авто об’їжджав місцевість та приховано фіксував «потрібні» об’єкти на камеру телефону.

Під час обшуків у його помешканні вилучено комп’ютерну техніку та телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

⁠⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Раніше у Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який виявився російським агентом. Зокрема, він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами.