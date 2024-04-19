Протягом чотирьох років на цій землі замість відновлення лісу вирощували зерно.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно посадовця держпідприємства "Березнегуватський лісгосп", що на Миколаївщині. Він незаконно роздавав землю лісового фонду під посіви.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Керівник лісгоспу незаконно роздав в оренду фермерам понад 450 га. На цій землі підприємці протягом чотирьох років замість відновлення лісу засіювали зернові культури для отримання багатомільйонних прибутків.

Наразі посадовець звільнений з посади й обвинувачується у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Шкода державі склала понад 45 млн грн. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Для забезпечення відшкодування збитків ДБР арештувало майно посадовця.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Нагадаємо, в березні державі повернули земельну ділянку в межах НПП “Гомільшанські ліси” на понад 23,5 млн грн.