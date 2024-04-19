На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 2 людини отримали поранення

На Харківщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 2 людини отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За добу ударів по м. Харків не зафіксовано.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Козача Лопань, Гатище та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Вовчанськ, Стрілеча, Борова.

18:41 Чугуївський р-н м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горить двоповерховий багатоквартирний будинок, дах двоповерхового будинку та господарча споруда.

17:51 Чугуївський р-н, м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи куполу будівлі релігійної організації Святих Жон Мироносиць Ізюмської Єпархії УПЦ.

17:33 Чугуївський р-н, м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горить дах двоповерхової будівлі кафе.

15:10 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік.

14:00 м. Вовчанськ ворог здійснив сім ракетних обстрілів КАБ. Пошкоджені 7 приватних будинків, одна будівля благоустрою, автівка.

12:20 Харківський район, с. Сороківка, 2, Внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.

18 квітня 12:15 відбувся мінометний обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено 3 цивільні споруди.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 32,32 га території, знищили 348 вибухонебезпечних предметів.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу Росія завдала 11 ракетних та 78 авіаційних ударів. На фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Зокрема, у Дніпрі внаслідок атаки росіян загорівся житловий будинок. Двоє загинули, 20 поранені.

Пізніше Повітряні сили підтвердили збиття російського літака Ту-22М3. Також знищено 22 ракети і 14 "шахедів".