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Українські бійці збили над Дніпропетровщиною керовану авіаційну ракету

Ворожу ціль знищили у Дніпровському районі.

Українські бійці збили над Дніпропетровщиною керовану авіаційну ракету
Російська авіація
Фото: міноборони РФ

19 квітня близько 16.30 над Дніпропетровщиною збили російську ракету.

Про це повідомило повітряне командування "Схід".

Керовану авіаційну ракету Х-59 збили у Дніпровському районі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Дніпро.

Військові нагадали про необхідність перебувати в укриттях на час оголошених повітряних тривог.

  • У ніч на 19 квітня росіяни завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. У результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей із 36.
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