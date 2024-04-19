Українські бійці збили над Дніпропетровщиною керовану авіаційну ракету

19 квітня близько 16.30 над Дніпропетровщиною збили російську ракету.

Про це повідомило повітряне командування "Схід".

Керовану авіаційну ракету Х-59 збили у Дніпровському районі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Дніпро.

Військові нагадали про необхідність перебувати в укриттях на час оголошених повітряних тривог.