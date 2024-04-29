​Кордон із РФ і Білоруссю потрібно мінувати вже зараз, - екскомандувач Сухопутних військ Польщі

"У воєнний час укріплення на прикордонних територіях будувати може бути вже запізно".

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що хоча конфлікт Росії з НАТО здається малоймовірним, будувати укріплення та створювати мінні поля на кордоні з Росією та Білоруссю потрібно вже зараз.

Про це він розповів в інтерв'ю Delfi.

"Досвід війни в Україні засвідчує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоби зупинити ворога, знову актуальні. Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час. У воєнний час укріплення на прикордонних територіях будувати може бути вже запізно", - наголосив Скшипчак.

На його думку, кордон із Білоруссю - це територія, яка стала полем бою гібридної війни, яку веде Олександр Лукашенко.

"І Лукашенко, і Путін повинні знати, що, якщо вони вирішуватимуть розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв із боку їхніх військових", - наголосив екскомандувач.

Водночас він вважає, що поки триває війна в Україні, загрози повномасштабної війни в Європі немає, бо в Росії на це немає потенціалу.

Він закликав Європу готуватися, створювати збройні сили, що складаються з добре озброєних та вмотивованих солдатів.

"Якщо ми будемо сильними, жодна війна не розпочнеться", - наголосив Скшипчак.

Раніше генераль Скшипчак наголошував, що РФ нападатиме на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу.

Вальдемар Скшипчак є одним із польських військових експертів, хто пояснює для суспільства та політиків своєї країни суть подій на фронті в Україні. Нині генерал закликає до максимальної підтримки України, оскільки переконаний, що настає вирішальний і, можливо, переломний момент у війні.

У 2006-2009 роках Скшипчак командував сухопутними військами польського війська. Перед тим він очолював багатонаціональну дивізію в Іраку, де служили й українські військові. Він також працював заступником міністра оборони Польщі. Тоді він мав змогу ближче познайомитися з можливостями українського ВПК і його перспективами для міжнародної співпраці у виробництві зброї.