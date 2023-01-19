​Росія може вдарити з боку Воронежа, Курська і Брянська, - польський генерал

Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу, вважає польський генерал Вальдемар Скшипчак.

Про це він розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі.

Скшипчак наголосив, що саме зараз настав час у рази збільшити допомогу Україні зброєю, включно з далекобійними ракетами, танками й літаками.

"Після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Починаючи з жовтня, вони відновлювали там свої сили. Вони проводять для цього велику мобілізацію. Й хоча вона в них доволі хаотична, вони мають резерв з 1,2 мільйона осіб. З них 300 тисяч мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська", - пояснив польський військовий.

"Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються - Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара", - додав Скшипчак.

Щодо можливого наступу росіян на Київ, він наголосив, що Путін дійсно хотів захопити українську столицю та посадити там свого намісника, але йому це не вдалося. У цьому сенсі російський диктатор уже програв цю війну.

"Путін не зможе керувати українським народом. Після всього, що сталося, цей народ зненавидів Росію. Українці пережили Бучу, Ірпінь.. А скільки є місць, де російські солдати вбивали українців, але про ці злочини ще не відомо?", - зазначив генерал.

"Як на мене, Путін вимушений зараз перейти до стратегії малих кроків. Він застосував її у 2014-му, коли захопив Луганськ та Донецьк. Спроба окупувати всю країну провалилися. Далі, швидше за все, його метою буде частина Харківської області, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська область. Чи вдасться йому це зробити, залежите від вас і від нас - Заходу. Маємо зробити все, щоб Україна могла чинити опір російській агресії далі та звільнити свої території. Ключ до перемоги України - в руках Заходу", - наголосив Скшипчак.

Вальдемар Скшипчак є одним із польських військових експертів, хто пояснює для суспільства та політиків своєї країни суть подій на фронті в Україні. Нині генерал закликає до максимальної підтримки України, оскільки переконаний, що настає вирішальний і, можливо, переломний момент у війні.

У 2006-2009 роках Скшипчак командував сухопутними військами польського війська. Перед тим він очолював багатонаціональну дивізію в Іраку, де служили й українські військові.

Він також працював заступником міністра оборони Польщі. Тоді він мав змогу ближче познайомитися з можливостями українського ВПК і його перспективами для міжнародної співпраці у виробництві зброї.

Нагадаємо, Україна закликає країни Заходу дати танки Leopard - 2 для боротьби з російськими окупантами. Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова щодо нагальності посилення оборонних спроможностей України.