Хусити атакували ракетами грецьке судно у Червоному морі

У Червоному морі хусити атакували ракетами грецьке судно, пише Associated Press.

Напад стався біля узбережжя єменського міста Моха, повідомили у Британському військовому центрі морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO).

В UKMTO уточнюють, що вибух стався “у безпосередній близькості від торгового судна”. Унаслідок вибуху корабель отримав пошкодження, але екіпаж не постраждав. Зараз судно прямує до наступного порту.

Центральне командування збройних сил США ідентифікувало пошкоджене судно як Cyclades ‒ балкер, що плаває під прапором Мальти та належить Греції.

Представник хуситів, бригадний генерал Яхья Сарі підтвердив атаку на Cyclades, додавши, що атака була спрямована на військові кораблі США.

Військові також збили сьогодні безпілотник на траєкторії польоту до американських есмінців Philippine Sea та Laboon.

Тим часом вчора міністерство оборони Італії заявило, що його фрегат Virgino Fasan цього ранку збив безпілотник хуситів недалеко від протоки Баб-ель-Мандеб між Червоним морем та Аденською затокою. Боєприпас вибухнув неподалік торгового судна, яке супроводжує фрегат, завдавши лише незначних поверхневих пошкоджень.