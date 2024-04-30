Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
Про таке вона розповіла у Брюсселі в інтерв'ю DW, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном.
За словами Стефанішиної, надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.
"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", – сказала вона.
Також додала, що у травні до України приїде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон, щоб обговорити з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.
"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", – наголосила Стефанішина.
- Сьогодні Естонія заявила про те, що не планує примусово висилати українських чоловіків призовного віку, які законно перебуватимуть на її території, якщо їхні паспорти будуть протерміновані. Такої ж думки притримуються і в Німеччинині.
- Проте міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території. Він також нагадав, що Польща вже пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомляв, що його країні необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Проте президент і прем'єрка Литви також вважають, що їхня країна повинна допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків.
- 23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. У МЗС України наголосили, що це –тимчасовий крок і надали роз'яснення.
- В Єврокомісії заявили, що не даватимуть оцінок діям української влади, наголосивши, що "беруть це оголошення до відома. "У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС, – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.
- 24 квітня Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам.