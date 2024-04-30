Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону

Надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Про таке вона розповіла у Брюсселі в інтерв'ю DW, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном.

За словами Стефанішиної, надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", – сказала вона.

Також додала, що у травні до України приїде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон, щоб обговорити з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", – наголосила Стефанішина.