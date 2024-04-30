Між станціями "синьої гілки" київського метро почали розкривати тунель

Ремент "синьої" гілки київського метро планують завершити до кінця літа. А зараз на будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" фахівці розпочали демонтаж залізобетонних тюбінгів.

Про це повідомила Київська міська рада.

Відновлювальні роботи на будівельному майданчику проходять у цілодобовому режимі. Зокрема наразі здійснюють розробку котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь та видалення демонтованого бетону. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.

Наразі для прискорення роботи частково розкрили тунель, влаштувавши технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів.

"«Київський метрополітен»" нагадує, що за попередніми висновками Науково-дослідної судово-експертної установи причинами виникнення загрози аварійної ситуації є неякісні проєктні рішення та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження конструкції тунелю в межах аварійної ділянки. Нині дослідження триває. Остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю та проведення додаткових обстежень", – додали у Київській міській раді і зазначили, що фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів «синьою» лінією метро до кінця літа 2024 року.