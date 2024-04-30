Служба безпеки України заявила про ліквідацію у Києві ботоферми, які проводила інформаційні диверсії на користь російської розвідки.
У ході комплексних заходів затримано двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони. Для цього створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови СБУ та начальника ГУР МО.
Аби створити видимість «справжніх» сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою «допомогу».
Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських «Однокласниках» та «Вконтакте». Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів.
Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.
Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували «методички» для проведення підривної діяльності.
У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені.
Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено:
- спеціалізоване обладнання для «вирощування» вигаданих інтернет-адрес;
- сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.
Також у зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Фігуранти перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
Раніше український Мін'юст повідомив, що шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння "Героя України" захисникам. Користувачам надають код, після введення якого зловмисники отримують доступ до акаунту.