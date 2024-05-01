На Вінничині викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних через кордон

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з представниками Нацполіції викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це інформує ДПСУ.

Зазначається, що 38-річний мешканець м. Ямпіль, що у Вінницькій області, налагодив канал незаконного переправлення чоловіків через кордон. До прибуткової справи він долучив ще двох місцевих жителів. Організатор здійснював пошук клієнтів, а технічні моменти забезпечували його пособники.

Свої послуги зловмисники оцінювали у 6 тисяч доларів США.

Організатора правопорушення, його пособників та одного "клієнта" затримали "на гарячому" неподалік берега Дністра.Також провели санкціоновані обшуки за адресами проживання переправників, у ході яких правоохоронці вилучили 15 мобільних терміналів, сейф та один комплект гідрокостюма.

Організатору та пособникам слідчі Нацполіції вручили підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Нещодавно на Закарпатті прикордонники затримали шістьох "плавців", які зібралися покоряти Тису. Деякі нелегали заплатили "помічникам" за таку "послугу" від 6 до 10 тисяч доларів. Тривають слідчі дії.