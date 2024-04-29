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​"Не захист, а саме оборона": в ДПСУ розповіли про нову модель охорони кордону

"Збільшення кількості прикордонників – це умова сьогодення".

​"Не захист, а саме оборона": в ДПСУ розповіли про нову модель охорони кордону
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Крім кордону з Росією, кордон із Білоруссю також залишається загрозливим напрямком. Наразі там немає значних підрозділів росіян, але розвідка стежить за ситуацією.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем, щоб у випадку небезпеки вчасно зреагували на цьому напрямку. Але ми не сидимо склавши руки в очікуванні, ми укріплюємо цей кордон від Волині до Чернігівщини", – сказав він.

Демченко наголосив, що ворога можуть зупинити тільки українські воїни – жодні фортифікаційні споруди самі по собі цього зробити не здатні. Тому важливим є збільшення кількості прикордонників

"Збільшення кількості прикордонників – це умова сьогодення. ДПСУ зараз формує і продовжує підсилювати свої можливості, створюючи підрозділи нового зразка бригадного типу. Тобто, ті підрозділи, які фактично можуть здійснювати бойові дії, маючи на озброєнні артилерію й інші засоби для ураження техніки противника. Тому саме цим і викликано збільшення чисельності штату ДПСУ, бо в подальшому ці підрозділи будуть тримати оборону кордону", – пояснив речник.

"У будь-якому випадку буде нова модель охорони кордону: не захист, а саме оборона. Прикордонники, як і раніше, залишатимуться перші на кордоні, тому вони повинні мати потужні засоби для того, щоб у разі небезпеки відбити атаку ворога", – наголосив Демченко.

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