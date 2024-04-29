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​В уряді вважають недоцільним створення зоополіції, - відповідь на петицію

Наразі пріорітетом є оборона України та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

​В уряді вважають недоцільним створення зоополіції, - відповідь на петицію
Ілюстративне фото
Фото: з фб сторінки притулку

В уряді України вважають недоцільним створення в органах Національної поліції окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження.

Про це йдеться у відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на відповідну петицію,

"Вважаємо, що на сьогодні створення окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження в органах Національної поліції є недоцільним. МВС та Національна поліція, враховуючи актуальність питання охорони та захисту тварин від жорстокого поводження, систематично вживають заходів щодо підвищення рівня знань поліцейських у цій сфері", - зазначає прем'єр.

Шмигаль наголосив, що на сьогодні органи та підрозділи поліції беруть активну участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, що є першочерговим пріоритетом.

Крім того, статистика щодо адміністративних та кримінальних правопорушень у сфері захисту тварин свідчить про їх низьку питому вагу в загальній кількості правопорушень. Зокрема, протягом 2023 року поліцейські виявили понад 4,8 млн адміністративних правопорушень, з яких лише 0,1% стосувалися відповідної сфери, а зареєстровано 369 тис. кримінальних правопорушень, з яких лише 0,05% стосувалися захисту тварин.

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