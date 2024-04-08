​Петиція до Кабміну щодо створення зоополіції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом створити в структурі Національної поліції підрозділ зоополіції набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
Про це повідомляється на сайті уряду.
Петиція була подана 6 березня.
"Ми просимо Кабінет Міністрів доручити Міністерству внутрішніх справ України створити в структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції, та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями", – ідеться в тексті петиції.
Автори вважають, що на сьогодні Нацполіція не реагує належним чином на кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері поводження з тваринами, а поліцейські не володіють спеціальними знаннями, необхідними для складання адмінпротоколів.
"Тому ми просимо Кабінет міністрів України доручити Міністерству внутрішніх справ створити в структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції, та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями", - йдеться в петиції.
Нагадаємо, в 2017 році Київська міська рада зверталася до Верховної Ради з пропозицією внести зміни в закон про Національну поліцію, зокрема доповнити його пунктом про створення зоополіції. Зазначалося, що можливість створення зоополіції не передбачена законом України і вимагає регламентації нормативно-правовими актами.