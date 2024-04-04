Тварин вилучили та передали на тимчасове утримання до Київського зоопарку.

У Києві на блокпосту затримали чоловіка, який без документів перевозив дев'ять плямистих оленів. Одна тварина померла.

Про це повідомила столична прокуратура.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (ст. 299 КК України).

"3 квітня близько 22 години, на блокпосту при в’їзді до Києва з Бориспільського Шосе патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Рено Мастер» під керуванням 23-річного мешканця Рівненщини. Під час огляду, у кузові автомобіля виявили 9 плямистих оленів. Водій жодних документів та дозволу на перевезення тварин не мав. Один олень вже був без ознак життя", - зазначили в прокуратурі.

Зі слів водія, тварин він перевозив на замовлення знайомого підприємця з Сумщини на ферму у Київську область.

Фото: Київська прокуратура

Наразі чоловіка затримали у порядку ст. 208 ККУ. Тварин вилучили та передали на тимчасове утримання до Київського зоопарку. Померлого оленя передали спеціалістам зоопарку для встановлення причини смерті.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.