Росіяни минулої доби били в Херсонській області по дитсадку та інфраструктурі

Пошкоджено не менше п'яти приватних будинків.

Минулої добі росіяни обстрілювали в Херсонській області Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерку, Кізомис, Іванівку, Станіслав, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирку, Ольгівку, Дар'ївку, Дудчани та Херсон.

Жертв і поранених унасліжок цих обстрілів серед цивільних немає. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитячий садок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство", – йдеться у повідомленні.