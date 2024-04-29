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Росіяни минулої доби били в Херсонській області по дитсадку та інфраструктурі

Пошкоджено не менше п'яти приватних будинків. 

Минулої добі росіяни обстрілювали в Херсонській області Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерку, Кізомис, Іванівку, Станіслав, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирку, Ольгівку, Дар'ївку, Дудчани та Херсон.

Жертв і поранених унасліжок цих обстрілів серед цивільних немає. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитячий садок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство", – йдеться у повідомленні. 

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