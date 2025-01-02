До Кабміну надійшло 4619 електронних петицій, розглянуто - 36

За час дії сервісу електронних петицій до уряду лише 0,8% набрали необхідну кількість голосів громадян і були розглянуті.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як відомо, сервіс запустили 29 серпня 2016 року. У травні 2023 року Секретаріат Кабміну оновив сайт із петиціями, а раніше створені петиції переніс на іншу адресу.
За законодавством, для розгляду петиції необхідно, щоб вона набрала щонайменше 25 тисяч голосів протягом щонайбільше 3 місяців із дня оприлюднення.
Згідно з даними сайту, за весь час дії сервісу до Кабміну надійшло 4619 петицій від громадян. Із них 4396 не набрали необхідної кількості голосів для розгляду, а 36 петицій (0,8%) набрали, їх було розглянуто і на них надано відповіді.
25 тисяч голосів набрали такі петиції:
- "Просимо вжити заходів для припинення пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей",
- "Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім'ї",
- "Щодо обмеження імпорту, виробництва та обігу тонких поліетиленових пакетів в Україні",
- "Про виділення коштів на будівництво об'їзної дороги міста Березань Київської області",
- "Про позбавлення повноважень Міністерства екології та природних ресурсів України щодо видачі деяких дозвільних документів",
- "Про заборону продажу та використання торговельними мережами і громадянами поліетиленових пакетів, крім виготовлених з екологічно чистих матеріалів",
- "Скасування ЗНО у школах, коледжах, технікумах та ПТУ",
- "Про деякі питання стосовно закону України "Про відходи" та недопущення створення Державного агентства України з управління відходами",
- "Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямий",
- "Скасувати реорганізацію Довженко-Центру",
- "Не забороняти Українську православну церкву",
- "Про звільнення Олександра Владиславовича Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України",
- "АТ "Укрзалізниця" зробити окремий вагон для жінок і чоловіків у поїздах",
- "Залишити український дубляж у кінотеатрах",
- "Обмежити некритичні витрати для зростання обороноздатності",
- "Забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції",
- "Про категоричну незгоду прийняття постанови Кабміну "Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи",
- "Відтермінування вступу в дію та внесення змін до постанови КМУ N°953 від 05.09.2023 p.",
- "Про відставку Миколи Хавронюка від розробки нового Кримінального кодексу України",
- "Залишити виплати на проживання для ВПО з зони активних бойових дій та окупованих територій",
- "Передача костелу св. Миколая в м. Київ релігійній громаді Римо-католицької церкви",
- "Продовження виплат ВПО з 1 березня 2024 року для жителів з окупованих територій, зони активних та можливих бойових дій",
- "Переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом", на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України",
- "Переглянути зміни, внесені у Положення про інтернатуру",
- "Петиція про створення Зоополіції в Україні",
- "Про захист суб'єктності університетів в процесі оптимізації мережі закладів вищої освіти",
- "Призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок",
- "Не дамо заборонити Tabletki.ua",
- "Бронь для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту",
- "Переглянути Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки після публічних консультацій із бізнес-асоціаціями та громадськістю",
- "Щодо права на освіту дітей ВПО та скасування наказу МОН України від 13.06.2024 №850",
- "Присвоїти Фаріон Ірині Дмитрівні звання "Героя України" (посмертно)",
- "Про збільшення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС",
- "Про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій",
- "Прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про підвищення І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до розміру 3600 грн",
- "Припинити необґрунтовані відмови потенційним донорам, що приймають антидепресанти".
Наразі збір підписів триває за 187 петиціями.