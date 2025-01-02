Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
ГоловнаСуспільствоЖиття

До Кабміну надійшло 4619 електронних петицій, розглянуто - 36

Наразі триває збір підписів за 187 петиціями.

До Кабміну надійшло 4619 електронних петицій, розглянуто - 36
Фото: Киівська міськрада

За час дії сервісу електронних петицій до уряду лише 0,8% набрали необхідну кількість голосів громадян і були розглянуті.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, сервіс запустили 29 серпня 2016 року. У травні 2023 року Секретаріат Кабміну оновив сайт із петиціями, а раніше створені петиції переніс на іншу адресу.

За законодавством, для розгляду петиції необхідно, щоб вона набрала щонайменше 25 тисяч голосів протягом щонайбільше 3 місяців із дня оприлюднення.

Згідно з даними сайту, за весь час дії сервісу до Кабміну надійшло 4619 петицій від громадян. Із них 4396 не набрали необхідної кількості голосів для розгляду, а 36 петицій (0,8%) набрали, їх було розглянуто і на них надано відповіді.

25 тисяч голосів набрали такі петиції:

  • "Просимо вжити заходів для припинення пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей",
  • "Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім'ї",
  • "Щодо обмеження імпорту, виробництва та обігу тонких поліетиленових пакетів в Україні",
  • "Про виділення коштів на будівництво об'їзної дороги міста Березань Київської області",
  • "Про позбавлення повноважень Міністерства екології та природних ресурсів України щодо видачі деяких дозвільних документів",
  • "Про заборону продажу та використання торговельними мережами і громадянами поліетиленових пакетів, крім виготовлених з екологічно чистих матеріалів",
  • "Скасування ЗНО у школах, коледжах, технікумах та ПТУ",
  • "Про деякі питання стосовно закону України "Про відходи" та недопущення створення Державного агентства України з управління відходами",
  • "Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямий",
  • "Скасувати реорганізацію Довженко-Центру",
  • "Не забороняти Українську православну церкву",
  • "Про звільнення Олександра Владиславовича Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України",
  • "АТ "Укрзалізниця" зробити окремий вагон для жінок і чоловіків у поїздах",
  • "Залишити український дубляж у кінотеатрах",
  • "Обмежити некритичні витрати для зростання обороноздатності",
  • "Забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції",
  • "Про категоричну незгоду прийняття постанови Кабміну "Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи",
  • "Відтермінування вступу в дію та внесення змін до постанови КМУ N°953 від 05.09.2023 p.",
  • "Про відставку Миколи Хавронюка від розробки нового Кримінального кодексу України",
  • "Залишити виплати на проживання для ВПО з зони активних бойових дій та окупованих територій",
  • "Передача костелу св. Миколая в м. Київ релігійній громаді Римо-католицької церкви",
  • "Продовження виплат ВПО з 1 березня 2024 року для жителів з окупованих територій, зони активних та можливих бойових дій",
  • "Переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом", на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України",
  • "Переглянути зміни, внесені у Положення про інтернатуру",
  • "Петиція про створення Зоополіції в Україні",
  • "Про захист суб'єктності університетів в процесі оптимізації мережі закладів вищої освіти",
  • "Призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок",
  • "Не дамо заборонити Tabletki.ua",
  • "Бронь для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту",
  • "Переглянути Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки після публічних консультацій із бізнес-асоціаціями та громадськістю",
  • "Щодо права на освіту дітей ВПО та скасування наказу МОН України від 13.06.2024 №850",
  • "Присвоїти Фаріон Ірині Дмитрівні звання "Героя України" (посмертно)",
  • "Про збільшення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС",
  • "Про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій",
  • "Прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про підвищення І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до розміру 3600 грн",
  • "Припинити необґрунтовані відмови потенційним донорам, що приймають антидепресанти".

Наразі збір підписів триває за 187 петиціями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies