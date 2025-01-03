Уряд планує виділяти ветеранам на спорт по 1500 грн у квартал

Уряд планує виділяти учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни на спорт по 1500 грн у квартал, проте тільки для безготівкового розрахунку.

Про це повідомили представник у Верховній Раді Тарас Мельничук та народний депутат Олексій Гончаренко.

Сьогодні під час першого у 2025 засідання уряд погодив пропозицію Міністерства у справах ветеранів стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою та спортом.

Передбачено, що допомога для занять фізичною культурою та спортом буде надаватися учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 18 років та мають реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Допомога надаватиметься у розмірі 1 500 гривень один раз на квартал для придбання у безготівковій формі послуг у спортзалах та фітнес-центрах.

За словами Олексія Гончаренка, заявку можна буде подати через Дію, а постанова набирає чинності з 15 січня.