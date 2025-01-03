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Третю добу в Києві ліквідовують наслідки атаки по центру міста

Задіяні 50 рятувальників. 

Третю добу в Києві ліквідовують наслідки атаки по центру міста
Росіяни атакували центр міста 1 січня
Фото: ДСНС України в Telegram

У Печерському районі Києва третю добу тривають аварійні роботи на місці удару ворога. Працюють 50 рятувальників, комунальники, волонтери і важка аварійно-рятувальна техніка, повідомили у ДСНС

Розібрали вже 5 бетонних монолітних плит, вивезли 150 куб. м будівельного сміття. Прогнозу щодо терміну закінчення у ДСНС не дали. 

"У Печерському районі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки 1 січня", – йдеться у повідомленні. 

  • Під ранок 1 січня ворог атакував дронами столиці. Пошкодження були в двох районах: Печерському та Святошинському.
  • Найбільших руйнувань зазнав саме Печерський район: там росіяни пошкодили житловий будинок та інші будівлі, зокрема Національного банку та Будинку письменника. Загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур. Поранень зазнали ще сім людей.
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