Третю добу в Києві ліквідовують наслідки атаки по центру міста

У Печерському районі Києва третю добу тривають аварійні роботи на місці удару ворога. Працюють 50 рятувальників, комунальники, волонтери і важка аварійно-рятувальна техніка, повідомили у ДСНС.
Розібрали вже 5 бетонних монолітних плит, вивезли 150 куб. м будівельного сміття. Прогнозу щодо терміну закінчення у ДСНС не дали.
"У Печерському районі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки 1 січня", – йдеться у повідомленні.
- Під ранок 1 січня ворог атакував дронами столиці. Пошкодження були в двох районах: Печерському та Святошинському.
- Найбільших руйнувань зазнав саме Печерський район: там росіяни пошкодили житловий будинок та інші будівлі, зокрема Національного банку та Будинку письменника. Загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур. Поранень зазнали ще сім людей.