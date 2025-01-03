Третю добу в Києві ліквідовують наслідки атаки по центру міста

У Печерському районі Києва третю добу тривають аварійні роботи на місці удару ворога. Працюють 50 рятувальників, комунальники, волонтери і важка аварійно-рятувальна техніка, повідомили у ДСНС.

Розібрали вже 5 бетонних монолітних плит, вивезли 150 куб. м будівельного сміття. Прогнозу щодо терміну закінчення у ДСНС не дали.

"У Печерському районі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки 1 січня", – йдеться у повідомленні.