​За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів, 14 бойових броньованих машин ворога, 3 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 793 250 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies