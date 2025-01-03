Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів

Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 793 250 осіб.

​За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів
Танк Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів, 14 бойових броньованих машин ворога, 3 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 793 250 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 9677 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20070 (+14) од,
  • артилерійських систем – 21555 (+3) од,
  • РСЗВ – 1257 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 330 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21249 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies