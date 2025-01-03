​За добу захисники ліквідували понад 1000 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів, 14 бойових броньованих машин ворога, 3 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 793 250 (+1080) осіб,
- танків ‒ 9677 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20070 (+14) од,
- артилерійських систем – 21555 (+3) од,
- РСЗВ – 1257 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21249 (+49),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+0).