Головне за четвер, 2 січня: майже 120 боєзіткнень, зупинка транзиту російського газу, перевірка у Сухопутних військах

Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по бригаді російських морпіхів на Курщині. Яким запам’ятається 1044-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 січня відбулося 118 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку. Також активні бойові дії відбувались на Курахівському та Времівському напрямках.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 січня – в новині.

Близько 13:30 2 січня було завдано удару по селу у Рильському районі Курської області, де базувалися бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Також цю інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Місцевий губернатор каже, що ракетним ударом уражено будинок культури. За його словами, ніхто з місцевих жителів за допомогою лікарів не звертався.

Натомість радник голови МВС України Антон Геращенко стверджує, що в будинку культури могло проходити нагородження військовослужбовців російської армії. “За деякими даними, у Будинку культури села Іванівське на Курщині відбувалося нагородження рашистів 810-ї бригади ЗС РФ. На захід завітали “добрі ракети”. Про те, що приліт був не по цивільному об'єкту, красномовно вказують військові УАЗики та “Урал”, – написав Геращенко.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар. “2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії рф у населеному пункті Мар’їне, Курська область. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення”, – йдеться в повідомленні.

Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, Сухопутні війська - найбільш чисельний та стратегічно важливий вид Збройних Сил, який відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.

«Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ», - додав міністр.

Більше інформації – в новині.

Єврокомісія заявила, що після зупинки транзиту газу з РФ через Україну немає проблем із постачанням блакитного палива до Європи у 2025 році.

Це питання обговорили 2 січня на позачерговому засіданні Координаційної групи ЄС з газових питань, повідомляє «Європейська правда».

Постачання газу у держави ЄС забезпечили за рахунок альтернативних маршрутів через Німеччину та Італію, а також шляхом відбору газу зі сховищ.

Докладніше – в новині.

Обраний президент США Дональд Трамп може допомогти Україні зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку озвучив у телемарафоні Володимир Зеленський. «Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас найголовніше, що його якості - вони таки є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна або, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може», - заявив глава держави.

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