Зеленський: СЗЧ у 2024 році збільшилося, з вересня або жовтня воно зменшилося

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю “Єдиним новинам” прокоментував ситуацію із випадками самовільного залишення частини (СЗЧ), передає Укрінформ.
“СЗЧ не збільшується. СЗЧ у 2024 році збільшилося, з вересня або жовтня воно зменшилося. Це факт. Довга війна - це довга війна. Люди стоять і втомлюються. Усюди…” - сказав Зеленський.
Він додав, що збільшення ротацій може відбуватись завдяки резервам.
“Резервів не так багато, бо не все доїхало, щоб доукомплектовувати резерви”, - наголосив голова держави.
-
Наприкінці серпня Верховна Рада декриміналізувала перший факт самовільного залишення частини (СЗЧ) чи дезертирства військовослужбовців.
- У листопаді ВР ухвалила законопроєкт, що дозволяє повернутися з СЗЧ на службу без судових вироків. Ідеться лише про разовий дозвіл.