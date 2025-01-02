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Зеленський: СЗЧ у 2024 році збільшилося, з вересня або жовтня воно зменшилося

Голова держави зазначив, що на ротації впливає нестача резервів.

Зеленський: СЗЧ у 2024 році збільшилося, з вересня або жовтня воно зменшилося
Зеленський на засіданні РНБО (ілюстративне фото)

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю “Єдиним новинам” прокоментував ситуацію із випадками самовільного залишення частини (СЗЧ), передає Укрінформ.

“СЗЧ не збільшується. СЗЧ у 2024 році збільшилося, з вересня або жовтня воно зменшилося. Це факт. Довга війна - це довга війна. Люди стоять і втомлюються. Усюди…” - сказав Зеленський.

Він додав, що збільшення ротацій може відбуватись завдяки резервам. 

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“Резервів не так багато, бо не все доїхало, щоб доукомплектовувати резерви”, - наголосив голова держави.

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