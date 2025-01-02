Зеленський: СЗЧ у 2024 році збільшилося, з вересня або жовтня воно зменшилося

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю “Єдиним новинам” прокоментував ситуацію із випадками самовільного залишення частини (СЗЧ), передає Укрінформ.

“СЗЧ не збільшується. СЗЧ у 2024 році збільшилося, з вересня або жовтня воно зменшилося. Це факт. Довга війна - це довга війна. Люди стоять і втомлюються. Усюди…” - сказав Зеленський.

Він додав, що збільшення ротацій може відбуватись завдяки резервам.

“Резервів не так багато, бо не все доїхало, щоб доукомплектовувати резерви”, - наголосив голова держави.