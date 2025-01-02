Прикордонники виявили контрабандне золото на 6 млн гривень

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) виявили велику партію контрабандного золота.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Прикордонники виявили 1,5 кг золота у пункті пропуску “Нижанковичі” у Львівській області. Воно було заховане в підлокітнику автомобіля “Тойота”.
“37-річна донеччанка та 67-річний пасажир не змогли пояснити походження 61 злитка із пробою 999 і надати відповідні підтверджуючі документи на золото”, - зазначати в ДПСУ.
Прикордонники уточнили, що орієнтовна вартість вилученого складає 6 млн гривень. Інформацію про подію направили до БЕБ.
- Прикордонники виявили обладнання на 5 млн гривень для виготовлення цигарок, яке намагалися незаконно завезти із Польщі.
- Волинські митники на посту Ягодин виявили контрабандні ґаджети вартістю 1,2 млн гривень у рейсовому автобусі “Щецін - Кривий Ріг”, що повертався на батьківщину.