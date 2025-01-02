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Біля Керченської протоки зафіксували ще одну нафтову пляму, - Міндовкілля

Є інформація про постраждалих птахів у містах Коктебель, Алушта, Гурзуф і в районі Анапи.

Біля Керченської протоки зафіксували ще одну нафтову пляму, - Міндовкілля
Нафтопродукт, що витік із затонулого російського танкера в Керченській протоці,
Фото: 33kanal.com

Нафтову пляму площею приблизно 10 км² зафіксували в акваторії біля входу в Керченську протоку після аварії двох російських танкерів.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

За її словами, 31 грудня супутником Sentinel-1 було отримано знімок району поблизу Керченської протоки. 

"Поблизу входу в Керченську протоку з боку Чорного моря, в районі населеного пункту Волна (Краснодарський край, РФ), зафіксовано пляму, характерну для забруднення нафтопродуктами, площею приблизно 10 км². Додатково виявлено пляму площею близько 3 км² на відстані 28-30 км на південь від мису Опук. Значна кількість мазуту досягла південного узбережжя Криму", - зазначила Гринчук.

Є інформація про постраждалих птахів у містах Коктебель, Алушта, Гурзуф і в районі Анапи.

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