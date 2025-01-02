Біля Керченської протоки зафіксували ще одну нафтову пляму, - Міндовкілля

Нафтову пляму площею приблизно 10 км² зафіксували в акваторії біля входу в Керченську протоку після аварії двох російських танкерів.
Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.
За її словами, 31 грудня супутником Sentinel-1 було отримано знімок району поблизу Керченської протоки.
"Поблизу входу в Керченську протоку з боку Чорного моря, в районі населеного пункту Волна (Краснодарський край, РФ), зафіксовано пляму, характерну для забруднення нафтопродуктами, площею приблизно 10 км². Додатково виявлено пляму площею близько 3 км² на відстані 28-30 км на південь від мису Опук. Значна кількість мазуту досягла південного узбережжя Криму", - зазначила Гринчук.
Є інформація про постраждалих птахів у містах Коктебель, Алушта, Гурзуф і в районі Анапи.
- 15 грудня повідомлялося про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери - "Волгонєфть 212" і "Волгонєфть 239". На борту танкерів перебували 13 і 14 осіб відповідно. Рятувальники евакуювали 13 членів екіпажу танкера "Волгонєфть 212", але один із них загинув. Танкери переміщували мазут. У морі фіксують розлив нафти.
- 17 грудня Гринчук повідомила, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати $14 млрд.