Генштаб: від початку доби на фронті відбулися 72 бойові зіткнення

Станом на 16.00 2 січня відбулися 72 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Бачівськ та Порозок Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Таратутиного та Покровки Сумської області.

Українські бійці відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському ворог здійснив три штурмові дії неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки. Одне боєзіткнення закінчилось, ще два тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали Піщане та Іванівка.

На Лиманському загарбницька армія атакувала десять разів поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. Сім атак противника відбиті, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському авіація ворога завдала ударів по Дронівці, Пазено та Сіверську, застосувавши чотири КАБ.

На Краматорському українські захисники відбивають спроби окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще два продовжуються. Ударів трьома керованими авіабомбами зазнала Костянтинівка.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 18 атак, два боєзіткнення досі тривають. Авіаудару зазнала Яблунівка.

На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Курахового та Шевченка. 11 боїв завершені, ще два продовжуються.

На Времівському окупанти 13 разів безрезультатно атакували позиції наших військ біля Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Улаклів, Андріївки та Новополя, скинувши чотири КАБ та застосувавши некеровані авіаракети.

На Оріхівському противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Малих Щербаках та П’ятихатках.

На Придніпровському російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції наших оборонців.

У Курській області українські оборонці відбили одну атаку загарбників, ще два боєзіткнення тривають. Також росіяни завдали п’ять авіаційних ударів по території РФ, скинувши при цьому п’ять КАБ.