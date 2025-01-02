Судитимуть командира в/ч у Дніпропетровській області, який купував низькоякісний одяг для військових

За даними слідства, він організував це разом з приватною компанією.

Судитимуть командира, через кого військовослужбовці замість якісного одягу отримували дешеві аналоги. Про завершення розслідування повідомили в ДБР.

За даними сдлідства, командироднієї з військових частин Дніпропетровської області коштом держави організував закупівлю для підлеглих партії неякісного одягу на майже 140 млн гривень. Він провів оборудку з приватним підприємством, яке перепрошувало низькоякісну продукцію.

Договір уклали без тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

Фото: ДБР Судитимуть командира, через якого військові отримували низькоякісний одяг

"Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 140 млн гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, незважаючи на ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар", – йдеться у повідомленні.