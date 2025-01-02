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​Пілоти екіпажу ударних бомберів показали, як доставляють новорічні подарунки побратимам на Покровському напрямку

Разом із кухарем 25-ї ОПДБр військовим приготували тематичну для шахтарського краю пасту карбонару - улюблену страву італійських шахтарів. 

​Пілоти екіпажу ударних бомберів показали, як доставляють новорічні подарунки побратимам на Покровському напрямку
Фото: Український свідок

31 грудня, в останній день 2024 року, команда Ukrainian Witness відправилась на одну з найскладніших ділянок фронту, - Покровський напрямок, - щоб привітати і підтримати наших хлопців, які кожен день стримують та відбивають наступ російської армії.

У новому відео проєкту "Український свідок" журналістка Маргарита Потапова з’ясувала, чим в новорічну ніч будуть пригощати військових на нулі, як їм будуть доставляти страви. 

Разом із кухарем 25-ї ОПДБр, Олександром "Круїзом", було приготовано гостину із сенсом - тематичну для шахтарського краю пасту карбонару, улюблену страву італійських шахтарів. 

"Зазвичай для карбонари беруть панчету, але ми будемо використовувати те, що нам видають - підкопчене салко. Воно теж буде непогано, бо кулінарія - це не математика, може бути по-різному", - пояснює "Круїз". Кухар, як майстерний кулінарний блогер, в подробицях ділиться своїм рецептом так, що будь хто зможе приготувати пасту карбонару у себе вдома і скуштувати те, чим частують хлопців на нулі.

карбонара для військових
Фото: Український свідок
карбонара для військових

Коли страва і подарунки вже упаковані, "Фронтове глово", - славнозвісні могутні дрони "Вампіри", - доставляють ще гарячу карбонару військовим у окопи, адже будь яке пересування транспортом на тих позиціях дуже ризиковане. Доставку здійснює екіпаж "Рембо", який поставив в цьому році рекорд серед всіх бригад - за 18 годин безперервно зробив 35 вильотів ударних дронів.

Фото: Український свідок

Погода гарна й дронщики працюють в новорічну ніч нон-стоп. Богдан "Рембо", командир екіпажу та пілот ударного бомбера пояснює: "Ми створені, щоб допомогти передньому краю. Важливо їх забезпечити. Вони стоять там, щоб сюди ніхто не пройшов, а ми маємо їх всім забезпечити для цього. Думаю, їм приємно буде". 

Тим часом перший смачний пакуночок вже на місці призначення. 

"Поганий був рік. Тому що приходиться відступати. І багато побратимів втратили, - підводить підсумки 2024 року Денис «Атлас», другий пілот ударного бомбера, - я не знаю, як можна святкувати, коли більшість близьких людей знаходяться тут. Тому єдине, що у нас було святкове - це новорічні презенти для хлопців".

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