На Київщині потяг збив 22-річного хлопця

У Глевасі на Київщині електропотяг збив 22-річного хлопця.

Як повідомляє поліція, вчора, 1 січня близько 13 години, до поліції надійшло повідомлення від чергового по станції про інцидент поблизу залізничного переїзду.

Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ-Варшава здійснив наїзд на молодика, який знаходився на залізничних коліях.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).