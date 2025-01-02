Головне за ніч та ранок четверга, 2 січня: 140 боєзіткнень, ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ

Нічна повітряна атака, 140 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, стрілянина в Чорногорії, теракт у Новому Орлеані.

У Києві з Південного мосту впала фура, причини аварії встановлюються..

Другу добу триває ліквідація наслідків ворожого удару по центру Києва в новорічну ніч. Роботи не припинялися і вночі, повідомив новий начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Зараз у Печерському районі продовжує працювати техніка. Пожежі вже ліквідували, розповіли в ДСНС.

"Наразі триває розбір завалів. До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС", – повідомили рятувальники.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 5 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 солдатів. Від початку російського вторгнення Сили оборони ліквідували близько 792 170 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 2 січня, починаючи з 19 години, росіяни атакували 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили 47 дронів. Ще 24 були локаційно втрачені, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч оголосив у країні триденний траур за жертвами стрілянини в історичній столиці Цетінє, яка стала шоком для невеликої балканської країни.

Як пише BBC, за уточненими даними, загинули 10 людей, ще четверо перебувають у критичному стані. Стрілець, якого ідентифікували як 45-річного Александра Мартіновича, вбив членів власної родини, власника ресторану та двох його дітей.

За інформацією від міністерства внутрішніх справ, нападник був оточений поліцією і спробував вчинити суїцид. Від отриманих ран він пізніше помер. Виявилося, що раніше його затримували за незаконне зберігання зброї. Офіційною причиною стрілянини зараз вважають "проблемні особисті стосунки між людьми".

Кількість загиблих у теракті в американському Новому Орлеані зросла до 15 осіб, ще 30 людей постраждали, пише Reuters. Серед поранених є два правоохоронці.

Видання зазначає, що у натовп врізався ветеран армії США з прапором ІДІЛ на своїй вантажівці. До атаки могли бути причетні інші особи.

Серед жертв були мати 4-річної дитини, фінансовий службовець, студент-спортсмен та 18-річна медсестра-початківець. Підозрюваний був ідентифікований як 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин США з Техасу, який колись служив в Афганістані. Його вбили у перестрілці з поліцією.

Поліція виявила зброю та потенційний вибуховий пристрій у транспортному засобі, також два можливі вибухові пристрої знайшли у Французькому кварталі.

Більше інформації – в новині.

Російські пропагандистські ЗМІ заявляли про атаку дронів у низці регіонів – Бєлгородській, Курській, Воронезькій, Брянській, Ростовській, Тульській та Орловській областях.

Міністерство оборони ворога стверджує, що ввечері в середу протиповітряна оборона збила щонайменше 33 безпілотники.

Росавіація закривала повітряний простір над чотирма аеропортами – у Калузі, Пензі, Саранську та Саратові. За інформацією із Telegram-каналів, причиною також є активність БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 31 грудня у Смоленській області атаки зазнала нафтобаза, а у Казані закривали летовище.

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