На Донеччині росіяни за добу вбили одного мирного жителя

З лінії фронту евакуйовано 98 людей, у тому числі 12 дітей.

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На Донеччині росіяни за минулу добу вбили одного мирного жителя.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 1 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Мирнограді”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 2 січня.

Покровський район. У Мирнограді загинула людина. Обстріляні Курахівська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено лінію електропередач. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 9 будинків.