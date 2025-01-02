Другу добу триває ліквідація наслідків російського удару по центру Києва в новорічну ніч. Роботи не припинялися і вночі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Зараз у Печерському районі продовжує працювати техніка. Пожежі вже ліквідували, розповіли в ДСНС.

"Наразі триває розбір завалів. До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС", – повідомили рятувальники.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки удару

Фото: ДСНС України в Telegram Росіяни пошкодили будинок

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки