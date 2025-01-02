Другу добу триває ліквідація наслідків російського удару по центру Києва в новорічну ніч. Роботи не припинялися і вночі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Зараз у Печерському районі продовжує працювати техніка. Пожежі вже ліквідували, розповіли в ДСНС.
"Наразі триває розбір завалів. До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС", – повідомили рятувальники.
- Учора під ранок російська армія атакувала Київ дронами. Були пошкодження у Печерському та Святошинському районах. У першому пошкоджено житловий будинок і будівлю Нацбанку. Унаслідок російського удару загинули двоє людей – це подружжя науковців Ігоря Зими та Олесі Сокур. Ще семеро киян були поранені. Щонайменше трьох довелося госпіталізувати. У Святошинському районі ворог пошкодив трамвайні колії. Рух швидкісних трамваїв призупиняли, але ремонтники оперативно полагодили пошкоджені ділянки.