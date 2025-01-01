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З окупованих територій вдалося евакуювати ще одну дитину

На момент початку повномасштабного вторгнення дівчина проживала в родині свого дядька на півдні України.

З окупованих територій вдалося евакуювати ще одну дитину
Дарія Зарівна
Фото: Telegram/Зарівна

З окупованих росіянами територій України вдалось евакуювати ще одну дитину.

Про це повідомила радниця керівника Офісу президента та операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає “Радіо Свобода”

Зазначається, що вивезти з окупації вдалось 15-річну дівчинку. Вона на момент початку повномасштабного вторгнення проживала в родині свого дядька на півдні України.

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“Їхній населений пункт в перші дні вторгнення окупували російські війська, через що дівчинка не мала змоги повернутися до рідних. Завдяки зусиллям рідних і довгим переговорам, що тривали 9 місяців, Дарина змогла нарешті приїхати до батька в Україну”, – розповіла Зарівна.

Також вона подякувала Українській мережі за права дитини та Save the Children in Ukraine за організацію рятувальної місії з повернення дитини.

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