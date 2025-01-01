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Територія щирості
Територія щирості
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В Харкові на території цвинтаря сталася пожежа, двоє людей загинули

Попередня причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

В Харкові на території цвинтаря сталася пожежа, двоє людей загинули
В Харкові на території цвинтаря сталася пожежа, двоє людей загинули
Фото: Пресслужба ДСНС

Ввечері 1 січня сталась пожежа у господарчій будівлі на території міського цвинтаря у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Бійці ДСНС встановили, що горить одноповерхова господарча будівля. 

Пожежу вдалось ліквідувати, попередня причина її виникнення - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

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На жаль, внаслідок пожежі загинули двоє чоловіків. 

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