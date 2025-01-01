Пожежу вдалось ліквідувати , попередня причина її виникнення - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС .

Ввечері 1 січня сталась пожежа у господарчій будівлі на території міського цвинтаря у Холодногірському районі Харкова .

В Харкові на території цвинтаря сталася пожежа, двоє людей загинули

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