В Харкові на території цвинтаря сталася пожежа, двоє людей загинули

Ввечері 1 січня сталась пожежа у господарчій будівлі на території міського цвинтаря у Холодногірському районі Харкова.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Бійці ДСНС встановили, що горить одноповерхова господарча будівля.
Пожежу вдалось ліквідувати, попередня причина її виникнення - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
На жаль, внаслідок пожежі загинули двоє чоловіків.
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