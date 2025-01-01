Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій

Рік буде значно кращим за 2024-ий, і цьому є об’єктивні причини, зазначив очільник ГУР.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов озвучив очікування від 2025 року для України.

В етері телемаратону Буданов сказав, що щодо нового року є більше оптимізму і варто очікувати на багато «гарних подій».

«Якщо сформулювати так само питання щодо 2025-го, тут набагато більше оптимізму. 2025-ий буде точно кращий за цей. Для цього є об’єктивні фактори, і сподіваюся – у 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій. Які, зрештою, принесуть нам всім те, чого ми так всі чекаємо», - сказав очільник ГУР.

На своїх сторінках у соцмережах Буданов наголосив, що «результат боротьби нашої держави за свободу залежить від кожного з нас».