Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

Чи почне Дональд Трамп повномасштабну тарифну війну?

Так, загалом, але це цілковита впевненість. Під «тарифною війною» ми маємо на увазі принаймні 10% тарифи на щонайменше половину імпорту США до кінця року. Трамп точно вдарить по імпорту з Китаю, близько 15% відсотків від загального обсягу США. Мексика та Канада разом забезпечують близько 30% і їхні спробують запобігти 25% митам, якими погрожує Трамп.

Інші торгові партнери також будуть робити пропозиції та обіцяти заходи у відповідь. Згодом декому це вдасться.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп

Чи буде мир між Україною та Росією?

Так. Але президенту США доведеться пригрозити посиленням санкцій і посилити американську підтримку Києва, щоб переконати Москву серйозно брати участь у переговорах. Союзники США переконають Трампа не знімати членство України в НАТО з порядку денного, принаймні на початку.

Володимир Зеленський погодиться на фактичний, проте не юридичний контроль Росію над територією, яку вона зараз займає, з деякими обмінами територій отримавши натомість європейські гарантії безпеки за підтримки США. В той же час вступ України до НАТО остаточно призупиниться. Володимир Путін розрахує, що рішучість Європи врешті-решт похитнеться.

Чи будуть процентні ставки в США до кінця року нижчі, ніж зараз?

Ні. Після прогнозів, опублікованих Федеральною резервною системою після її грудневого засідання, ринки передбачали, що ставка за федеральними фондами становитиме 3,9% у грудні 2025 року. Якщо це так, то це буде лише на чверть пункту нижче за цільовий діапазон грудня 2024 року в 4,25-4,5%.

Навіть це було надто оптимістично. Зниження податків, тарифи та депортації Трампа збільшать інфляційний тиск в економіці.

ФРС доведеться бути обережною. Так і буде, якщо тільки (що цілком можливо) фондовий ринок не звалиться.

Чи збережеться Емманюель Макрон на посаді президента Франції?

Фото: EPA/UPG

Так. Але те, що це питання постало, свідчить про ослаблену позицію людини, яку колись порівнювали з Юпітером за її стиль «згори донизу». За 30 місяців до закінчення його другої каденції Макрон страждає від свого рішення призначити дострокові вибори влітку, які його табір програв.

Наслідки голосування поставили президента Франції перед вибором: завислий парламент, який навіть не може ухвалити бюджет, чотири прем’єр-міністри за рік і його характерні досягнення в підриві економіки.

Усе це додало сміливості як його давній ультраправій антагоністці Марін Ле Пен, так і крайнім лівим, які закликали його піти у відставку, щоб вийти з тупика. Макрон наполягав, що ніколи цього не зробить.

Чи зазнає краху Чудова сімка?

Ні, але вони також не піднімуться набагато вище. Марш Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla відображає динамізм американського приватного сектора, лідерство Кремнієвої долини в цифрових технологіях та ажіотаж інвесторів навколо ШІ. Ці фактори залишаться сильними у 2025 році; нова адміністрація США, по суті, є квазізахопленням застійного політичного світу енергійним приватним сектором з технологічними гігантами на чолі.

Але три великі застереження обмежать подальше розширення. Капітальні витрати зросли до рівня, коли це може підірвати прибутковість; Ажіотаж інвесторів навколо штучного інтелекту настільки шалений, що розчарування здається неминучим. І захмарно високі оцінки вже спонукають деяких інвесторів шукати альтернативи, як-от менші технологічні компанії.

Навіть штучний інтелект не може уникнути фінансової гравітації в тривалій перспективі.

Фото: EPA/UPG Вантажні контейнери вантажать в порту Яншань, Шанхай

Чи будуть ціни на китайський експорт падати далі?

Так. Дезінфляційний спад, який Китай експортує у світ, має намір поглиблюватися. Конкурентоспроможність китайських компаній — особливо високотехнологічних виробників — означає, що сукупні ціни китайського експорту в юанях, ймовірно, впадуть ще більше.

Індекс експортних цін Китаю, знизившись на 5,2% в річному обчисленні в жовтні 2024 року, може впасти на 10% за кілька місяців 2025 року.

Це спричинить великий шок для компаній, які конкурують з китайськими конкурентами, допоможе Пекіну компенсувати будь-яке підвищення тарифів у США — і посилить ризик того, що дешеві китайські товари, витіснені з Америки, заполонять інші ринки.

Чи посваряться Ілон Маск і Дональд Трамп?

Ні. Хоча Трамп славиться нетерпимістю до конкурентних его, вигода для Маска від того, щоб залишатися у добрих стосунках з президентом, надто велика, щоб її змарнувати. Ще до того, як Трамп вступив на посаду, статки Маска зросли приблизно на дві третини через очікування, що дерегуляція сприятиме розвитку Tesla, SpaceX, Neuralink та інших його компаній.

Фото: PBS Ілон Маск та Дональд Трамп

Очікуйте, що він протримається принаймні до 4 липня 2026 року — дня, коли закінчується термін повноважень його та Вівека Рамасвамі «Департаменту ефективності уряду».

Чи послабить Німеччина боргове гальмо?

Так. Заклики послабити Schuldenbremse — конституційну статтю, яка обмежує запозичення центрального уряду до 0,35% ВВП у будь-який рік — стають все голоснішими, оскільки Німеччина бореться з величезними потребами у видатках, зокрема на оборону, та стагнацією економіки.

Боргове гальмо стало центральною проблемою кампанії напередодні виборів у лютому. Кандидат від ХДС Фрідріх Мерц, чия партія лідирує в опитуваннях, повинен буде погодитися на певну форму пом'якшення в будь-якій коаліційній угоді, чи то з соціал-демократами, чи то з зеленими, рішучими критиками боргових гальм.

Чи впаде ринок облігацій?

Ні. Може, він й скрипить, але не зламається. Інвестори насторожено ставляться до будь-яких ознак того, що пом'якшена позиція Трампа щодо запозичень та заклики до зниження податків в епоху, коли рівень заборгованості і так високий, можуть призвести до моменту Ліз Трас на ринку державних облігацій США. (Ліз Трас, будучи прем'єркою Великої Британії, запропонувала бюджет, повністю відірваний від фіскальної ситуації, наслідком чого стало падіння курсу фунта та британського фондового ринку).

Це не неможливо, враховуючи інфляцію, яка, швидше за все, буде викликана тарифами та імміграційною політикою, але безладна втрата довіри до казначейських облігацій стала б настільки катастрофічною для ринків США, що президент навряд чи стане випробовуватиме нерви інвесторів.

Чи зменшаться викиди вуглецю в Китаї?

Ні. На думку деяких експертів, викиди від найбільшого у світі джерела парникових газів можуть досягти свого піку перед обіцянкою знизити їх до 2030 року.

Очікується, що показники Китаю у 2024 році залишаться незмінними або незначно зростуть порівняно з 2023 роком завдяки стрімкому поширенню сонячних та електричних транспортних засобів і падінню будівельного сектора, що означає менше забруднюючої сталі та цементу.

Фото: EPA/UPG

Чи британський лейбористський уряд дотримуватиметься своєї обіцянки більше не підвищувати податки?

Так, поки що. Але той факт, що опозиційні депутати та інтерв’юери досліджують це питання, говорить вам, що це хитке зобов’язання. І канцлер Рейчел Рівз, і сам прем’єр-міністр Кір Стармер грали з різними формами слів, пропонуючи передихнути після підвищення податків на 40 мільярдів фунтів стерлінгів, головним чином на бізнес, у жовтневому бюджеті. Зобов’язання не повертатися за новими податками буде важко виконати, враховуючи стан державних фінансів і послуг.

Чи Ізраїль і США завдадуть удару по атомних станціях Ірану?

Ні. Але Ізраїль зазнає серйозної спокуси. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху давно обіцяв перешкодити Тегерану розробити ядерну зброю. Ізраїль осмілів, а Іран став вразливішим після року регіонального конфлікту. Однак Ізраїлю, ймовірно, знадобиться підтримка США — і їх зелене світло — для знищення ядерних об’єктів Ірану, а президент США, хоч і непередбачуваний, побоюється розпалити наступну війну в регіоні.

Однак цей розрахунок може змінитися, якщо Тегеран наблизиться до створення ядерної бомби. Одним зі спадків похмурого 2024 року на Близькому Сході є те, що нічого не можна скидати з рахунків.

Чи досягне біткоїн 200 000 доларів?

Так. Вартість біткоїна перевищила 100 000 доларів лише в грудні, тому подальше подвоєння може здатися натяжкою — але чому б і ні? Щире захоплення криптою з боку команди Трампа, а захисники цифрових активів призначені на найвищі посади у Вашингтоні, вже підштовхнуло рекордне зростання після виборів.

Очікується, що під більш доброзичливим керівництвом Комісія з цінних паперів і бірж припинить свої агресивні позови проти криптокомпаній і створить правила, які допоможуть банкам Уолл-стріт і менеджерам активів зручніше торгувати та зберігати криптовалюту. Приплив інституційних грошей, без страху судових позовів, лише підвищить ціну біткойна.

Чи обжене ВВП Індії ВВП Японії?

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді

Ні. Це станеться незабаром (і це вже так за паритетом купівельної спроможності), але ймовірніше у 2026 році, ніж у 2025. Японія закінчить наступний рік із зростанням економіки на 4,7%, згідно з МВФ, і з уповільненням зростання Індії в останні квартали для обгону знадобиться більше 12 місяців.

Чи будуть електромобілі складати більше чверті світових продажів автомобілів?

Ні. Якщо тенденція останніх років збережеться, це могло б статися, але фактична цифра може становити трохи більше 22%. 2025 рік стане ще одним важким роком для автомобільної промисловості через спад ентузіазму споживачів за межами Китаю щодо електромобілів. Але щоб відповідати жорсткішим правилам щодо викидів у Європі та цільовим показникам продажів електромобілів у Великобританії, автовиробники випустять десятки нових електромобілів і продовжуватимуть витрачати мільярди доларів на знижки, щоб зробити їх доступнішими.

Китай все ще сприятиме зростанню ринку, оскільки електромобілі досягнуть паритету цін з бензиновими автомобілями. Найбільшу невизначеність викликають США, де заходи нової адміністрації можуть сповільнити перехід на електромобілі.

Фото: bestelectriccarsreview.com Китайский електромобіль NIO ES6

Чи скасує Хав'єр Мілей валютний контроль в Аргентині?

Так. Побоюючись спровокувати сплеск інфляції та стурбований низькими резервами, президент-лібертаріанець досі опирався скасуванню жорстких обмежень щодо того, скільки іноземної валюти можуть купувати аргентинські громадяни та компанії.

Але у 2025 році Мілей зробить рішучий крок. Потреба стимулювати іноземні інвестиції та використовувати інстинкти малої держави буде займати важливе місце в його думках, коли оцінюватиме момент для того, що все ще буде ризикованим кроком.

Чи продовжиться війна в Судані?

На жаль, так. Судан став проксі-конфліктом, в якому за владу змагаються ряд країн від ОАЕ до Росії. Обидві сторони, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, де-факто президент, і голова Сил швидкої підтримки Мохамед Хамдан Дагало, відомий як Хеметі, досі плекають ілюзії перемоги.

Надто багато акторів, зовнішніх і внутрішніх, заробляють гроші на тому, щоб запанував мир. Війна призвела до переміщення 12 мільйонів людей і наблизила мільйони до голоду. Щоб зупинити це, знадобиться великий міжнародний поштовх. На жаль, Судан знаходиться надто далеко в списку світових пріоритетів, щоб це сталося.

Чи будуть у нас «агенти штучного інтелекту», які ми зможемо використовувати?

Так. «Агентський штучний інтелект» має стати найпопулярнішою фразою наступного року. «Агент» зі штучним інтелектом — це програмне забезпечення, яке знаходиться у вашому телефоні чи веб-браузері та може виконувати цифрові завдання від вашого імені — від заповнення онлайн-форм до складання продуктового кошика, надсилання електронних листів або транскрибування ваших дзвінків.

Наступного року ми побачимо пропозиції від таких компаній, як Google, OpenAI, Anthropic, Microsoft та інших. Зрештою, агент, який прилипає, може стати нашим головним каналом до цифрового всесвіту.

Чи буде ще одна велика угода про голлівудську студію?

Так. У 2024 році Paramount стала першою голлівудською студією, яка здалася новій економіці потокового відео: сім’я Редстоун продала її технічному мільярдеру Ларрі Еллісону та його синові-продюсеру Девіду.

Фото: EPA/UPG

На черзі Warner Bros Discovery. Як і Paramount, Warner обтяжений занепадом бізнесу кабельного телебачення. Генеральний директор Девід Заслав практично поставив напис «продається» на кабельних каналах у грудні, виділивши їх в окремий підрозділ — і найнявши три інвестиційні банки як радників.

Чи почнуть компакт-диски довгострокове відродження, подібне до вінілу?

Ні. Блискучий диск кидає виклик прогнозам щодо його загибелі — продажі підживлюються популярністю формату в південнокорейському K-pop. Але припинення спаду більш вірогідне, ніж зліт довгострокового зростання. У K-pop компакт-диски здебільшого купують через упаковку (лімітовані фото, золоті квитки на зустрічі). Подібну тактику продажів взяли на озброєння такі західні зірки, як Тейлор Свіфт. Але використання компакт-диска як маркетингового інструменту – це не те саме, що відродження вінілового стилю.