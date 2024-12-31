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Глава МВС Туреччини заявив, що від часу падіння режиму Асада понад 35 тисяч сирійців повернулися додому

У середньому 1672 людини поверталися до Сирії на день після падіння режиму Асада.

Глава МВС Туреччини заявив, що від часу падіння режиму Асада понад 35 тисяч сирійців повернулися додому
Сирійці святкують падіння режиму Асада після захоплення опозицією Дамаска , Дамаск, Сирія, 13 грудня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що від часу падіння режиму Асада понад 35 тисяч сирійців повернулися додому, передає Укрінформ. 

“У середньому 1672 людини поверталися до Сирії на день після падіння режиму Асада. Загалом 35 114 сирійців добровільно повернулися на батьківщину за 21 день”, – повідомив міністр.

Наразі більшість сирійців, які їдуть з Туреччини, повертаються до Алеппо.

“30% із 2 мільйонів 905 сирійців (у Туреччині, – ред.), тобто 805 тисяч – це діти, народжені тут. Вони не мають турецького громадянства, їм було надано статус тимчасового захисту. У той момент, коли вони проходять через пункти пропуску, дія їхнього тимчасового захисту закінчується”, – повідомив міністр.

Очікується, що число сирійців, які повертатимуться на батьківщину, зросте під час шкільних канікул.

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