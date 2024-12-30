Візит Сибіги до Дамаска: Україна розраховує на відновлення дипломатичних відносин зі Сирією

Україна розраховує на відновлення дипломатичних відносин з Сирією, заявив під час першої за багато років поїздки до Сирії українського міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Україна також готова навчати сирійських студентів і розраховує на політичний діалог. Уже зараз країна допомагає Сирії гуманітарно: завтра туди прибудуть 500 тонн українського борошна.

"Перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років свідчить про готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах між країнами. Зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але і всього Близького Сходу та Африки. Навіть якщо це займе якийсь час. Україна готова ділитися із Сирією досвідом збору доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності за скоєні злочини", – сказав міністр.

Фото: МЗС України в Facebook Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Дамаску з головою нової адміністрації Сирії Ахмадом аш-Шараа