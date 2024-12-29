Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу в ЄС

"На ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на публікацію Financial Times про те, що 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу в ЄС має бути заборонений у межах подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів", - наголосив Сибіга.

Також Сибіга зазначив у соцмережі Х, що "на ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками".