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Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу в ЄС

"На ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією".

Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу в ЄС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на публікацію Financial Times про те, що 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу в ЄС має бути заборонений у межах подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів", - наголосив Сибіга.

Також Сибіга зазначив у соцмережі Х, що "на ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками".

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