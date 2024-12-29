Брюссель стане першою країною у Європейський союзі, яка встановить таке обмеження.

Бельгія заборонить продаж одноразових вейпів з 1 січня, ставши першою країною у Європейському союзі, яка встановить таке обмеження, повідомляють Euronews.

Міністр охорони здоров'я Френк Ванденбруке заявив, що недорогі вейпи загрожують здоров'ю, оскільки через них підлітки починають курити та підсідають на нікотин.

“Одноразові електронні сигарети ‒ це новий продукт, створений просто для залучення нових споживачів”, ‒ сказав він.

“Електронні сигарети часто містять нікотин. Нікотин викликає залежність від нікотину. Нікотин шкідливий для здоров'я. Це факт”, – додав Ванденбруке.

Міністр підкреслює, що оскільки вейпи ‒ одноразові, пластик, акумулятор і схеми є тягарем для навколишнього середовища і створюють небезпечні хімічні відходи.

Він також пояснив, що націлився на одноразові вейпи, оскільки багаторазові можуть допомогти людям кинути палити, якщо вони не можуть знайти інший спосіб.