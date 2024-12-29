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У Хорватії проходять президентські вибори

Згідно останнього соцопитування, чинний президент Міланович лідирує із 37,2%.

У Хорватії проходять президентські вибори
вибори в Хорватії
Фото: EPA/UPG

У неділю вранці, 29 грудня, у Хорватії стратували президентські вибори. У перегонах змагаються вісім кандидатів.

Про це пише Reuters.

Близько 3,8 мільйона хорватів мають право голосувати за одного із загалом восьми кандидатів, троє з яких жінки, які варіюються від лівого до правого політичного спектру.

Чинний президент Зоран Міланович, кандидат від опозиційних соціалістів-демократів, балотуватиметься на другий термін. Його головним суперником є Драган Пріморац, колишній міністр науки, якого підтримує правлячий Хорватський демократичний союз (HDZ).

Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів, у країні проведуть другий тур президентських виборів.

Згідно останнього соцопитування, чинний президент Міланович лідирує із 37,2% підтримки проти 20,4% підтримки Прімораца. Наступними в рейтингу дві жінки – незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Івана Кекін з партії "Ми можемо!" (Mozemo), кожна з яких отримала близько 10% підтримки в опитуванні.

Виборчі дільниці закриються о 20:00 за київським часом, результати ексзитполів очікуються за кілька хвилин після цього. 

Перші попередні результати голосування будуть відомі близько 21:00 за Києвом, тоді як офіційні результати очікуються протягом наступних днів.

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