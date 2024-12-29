У Хорватії проходять президентські вибори

У неділю вранці, 29 грудня, у Хорватії стратували президентські вибори. У перегонах змагаються вісім кандидатів.
Про це пише Reuters.
Близько 3,8 мільйона хорватів мають право голосувати за одного із загалом восьми кандидатів, троє з яких жінки, які варіюються від лівого до правого політичного спектру.
Чинний президент Зоран Міланович, кандидат від опозиційних соціалістів-демократів, балотуватиметься на другий термін. Його головним суперником є Драган Пріморац, колишній міністр науки, якого підтримує правлячий Хорватський демократичний союз (HDZ).
Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів, у країні проведуть другий тур президентських виборів.
Згідно останнього соцопитування, чинний президент Міланович лідирує із 37,2% підтримки проти 20,4% підтримки Прімораца. Наступними в рейтингу дві жінки – незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Івана Кекін з партії "Ми можемо!" (Mozemo), кожна з яких отримала близько 10% підтримки в опитуванні.
Виборчі дільниці закриються о 20:00 за київським часом, результати ексзитполів очікуються за кілька хвилин після цього.
Перші попередні результати голосування будуть відомі близько 21:00 за Києвом, тоді як офіційні результати очікуються протягом наступних днів.