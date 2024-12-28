WP: Байден досі вважає, що не мав поступатися Гарріс місцем у президентських перегонах проти Трампа

Однак багато демократів вважають причиною програшу Гарріс саме те, що Байден довго не знімався з перегонів.

Президент США Джо Байден і деякі з його помічників досі вважають, що він мав залишитися в президентських перегонах, попри погані результати в дебатах і низькі результати в опитуваннях, які спонукали демократів тиснути на нього, щоб він поступився, пише The Washington Post.

За словами джерел, Байден і ці помічники говорили останніми днями, що він міг би перемогти Трампа. Помічники кажуть, що президент був обережним, щоб не звинуватити Гарріс або її кампанію.

Водночас видання зазначає, що багато демократів вважають причиною програшу Гарріс те, що Байден наполегливо залишався в перегонах так довго, що до того часу, як він знявся, Гарріс залишалося трохи більше трьох місяців для кампанії.

Інші стверджують, що таким чином Байден йде проти власних заяв про те, що він йшов на один термін, щоб прокласти шлях для молодшої групи антитрампівських демократів, які могли б вивести країну в майбутнє.

Водночас видання зауважує, що небагато аналітиків заперечують досягнень Байдена. Він мобілізував уряд для вакцинації американців від COVID-19, вивівши країну з руйнівної пандемії. Він уникнув рецесії, яку багато економістів вважали неминучою. Він відновив трансатлантичний альянс, згуртувавши світ, щоб допомогти Україні боротися з вторгненням Росії.