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Маск підтримав АдН у колонці для Welt am Sonntag. Очільниця відділу блогів видання звільняється на знак протесту

Таким чином Ілон Маск знову втрутився у передвиборчу кампанію у Німеччині.

Маск підтримав АдН у колонці для Welt am Sonntag. Очільниця відділу блогів видання звільняється на знак протесту
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Німецька газета Welt am Sonntag (недільний випуск щоденної газети Die Welt) опублікувала в суботу, 28 грудня, колонку Ілона Маска, де той висловився за підтримку партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). На знак протесту голова відділу блогів видання Єва Марі Когель (Eva Marie Kogel) оголосила про звільнення, пише DW. 

"Мені завжди подобалося очолювати відділ блогів у Die Welt та Welt am Sonntag. Сьогодні у Welt am Sonntag з'явився текст Ілона Маска. Учора після його друку я подала заяву про звільнення", - написала Когель у соцмережі X.

На сайті Die Welt колонка Маска опублікована разом із коментарем головного редактора газети Яна Філіпа Бургарда. 

Маск пише, що має право говорити про політику ФРН "як людина, яка зробила значні інвестиції у промисловий та технологічний ландшафт Німеччини". 

Мільярдер вважає, що німецька економіка "занурилася в бюрократії та задушливих правилах". Він критикує міграційну та енергетичну політику влади ФРН і вважає обіцянки АдН відповіддю на всі проблеми, що перераховуються. 

"Німеччина знаходиться на критичному етапі - її майбутнє балансує на межі економічного та культурного колапсу", - упевнений Маск.

"Уявлення про АдН як правих екстремістів явно хибне, враховуючи, що у лідера партії Аліси Вайдель одностатева партнерка зі Шрі-Ланки! Хіба вам це нагадує Гітлера? Припиніть!" - пише Маск.

Зі свого боку головний редактор Die Welt зазначив, що "Маск має рацію, коли бачить нашу країну в економічній та культурній кризі". 

"Невдала міграційна, енергетична та соціальна політика епохи Меркель та "світлофорної" коаліції поставили під загрозу наше процвітання. Діагноз Маска вірний, але його терапевтичний підхід, що тільки АдН може врятувати Німеччину, фатально помилковий", - зазначив головний редактор Die Welt.

Він нагадав, що АдН планує вивести Німеччину з Євросоюзу, що стало б "катастрофою для Німеччини як країни-експортера, тому що понад половина всього німецького експорту йде на внутрішній європейський ринок". 

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Бургард пише, що АдН - це не лише Аліса Вайдель, а й інші радикальніші політики. У кількох федеральних землях молодіжні організації партії визнані правоекстремістськими судом. 

"Навіть геній може помилятися", – резюмує Бургард.

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