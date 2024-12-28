Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала прихильників зібратися біля її резиденції у Тбілісі перед інавгурацією Михайла Кавелашвілі, передає NewsGeorgia.

“Вітаю з Палацу Орбеліані. Я тут, буду тут, тут же проведу ніч. Завтра, о 10 годині ранку, я чекаю на вас біля Палацу Орбеліані і звідси скажу, яким буде завтрашній день, скажу, якими будуть наступні дні і якими будуть дні перемоги”, – сказала Зурабішвілі.

Видання зазначає, що Михайло Кавелашвілі, обраний шостим президентом країни депутатами «Грузинської мрії», має скласти присягу 29 грудня об 11:00 у будівлі парламенту.

Саломі Зурабішвілі відмовляється йти у відставку. Вона заявляє, що до призначення нових парламентських виборів залишатиметься єдиним легітимним представником влади у країні.

Опозиційні партії повністю підтримують її вимоги. Протягом останнього тижня вони проводили консультації.

В опозиції висловили готовність фізично захищати президента у Палаці Орбеліані.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе попередив, що президента притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо вона вирішить призначити нові парламентські вибори з будь-якої непередбаченої законом причини. Він також заявив, що, якщо Зурабішвілі відмовиться залишати резиденцію на Атонелі після інавгурації Кавелашвілі, її виведуть звідти «силою» та «переведуть до виправної установи».