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Зурабішвілі відмовилася залишати резиденцію президента Грузії після закінчення терміну повноважень

Її повноваження мають закінчитись 29 грудня.

Зурабішвілі відмовилася залишати резиденцію президента Грузії після закінчення терміну повноважень
Саломе Зурабішвілі
Фото: Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не залишить президентську резиденцію, коли спливе термін її повноважень. 

Про це повідомляє Newsgeorgia

“Я нікуди не йду. Нікого залишати не збираюсь. Мене завжди питають про це. Я тут і залишусь тут”, — сказала вона під час свого телезвернення.

Зурабішвілі назвала “пародією” та “провокацією” вибори нового президента Грузії. “Грузинська мрія” призначила їх на 14 грудня.

“Це буде захід, який повністю позбавлений легітимації і є неконституційним, нелегітимним, спричинить цілу низку неконституційних дій і не потребує тривалого та великого аналізу”, — наголосила президентка.

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Саломе Зурабішвілі зауважила, що не має наміру складати повноваження, доки в країні не будуть проведені нові парламентські вибори і парламент, який зібрався за їхніми підсумками, не обере її наступника.

“Я ваш представник із іноземцями, і це певна легітимація. Також я ваш представник усередині країни. Як тільки настане час, коли ті, хто сьогодні вважає, що може поневолити це суспільство через репресії, зрозуміють, що іншого шляху, крім виборів, не існує, я буду тут, щоб зустріти їх і подумати, як влаштувати ці вибори так, щоб повернути цій країні мир, справедливість та майбутнє”, — підкреслила вона.

Інавгурація новообраного президента Грузії призначена на 29 грудня. 

  • Вперше президента Грузії обере не населення, а Виборча колегія. Згідно з Конституцією, до складу колегії входять 300 осіб, зокрема 150 депутатів парламенту Грузії, члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні). 

  • Цього року 109 членів колегії зі складу представницьких органів місцевого самоврядування висунуть відповідні політичні партії згідно з квотами, визначеними Центральною виборчою комісією. Квоти визначаються з дотриманням принципу пропорційного географічного представництва та відповідно до пропорції за підсумками виборів місцевого самоврядування, проведених у 2021 році. 

  • Право на висування кандидата в президенти Грузії мають щонайменше 30 членів виборчої колегії.

  • Фаворитом виборів президента Грузії став колишній футболіст "Манчестер Сіті" Михаїл Кавелашвілі.

  • Представники опозиційних політичних сил у Грузії заявили, що вибори президента країни, які заплановані на 14 грудня, є нелегітимними.

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