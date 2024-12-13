Зурабішвілі відмовилася залишати резиденцію президента Грузії після закінчення терміну повноважень

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не залишить президентську резиденцію, коли спливе термін її повноважень.

Про це повідомляє Newsgeorgia.

“Я нікуди не йду. Нікого залишати не збираюсь. Мене завжди питають про це. Я тут і залишусь тут”, — сказала вона під час свого телезвернення.

Зурабішвілі назвала “пародією” та “провокацією” вибори нового президента Грузії. “Грузинська мрія” призначила їх на 14 грудня.

“Це буде захід, який повністю позбавлений легітимації і є неконституційним, нелегітимним, спричинить цілу низку неконституційних дій і не потребує тривалого та великого аналізу”, — наголосила президентка.

Саломе Зурабішвілі зауважила, що не має наміру складати повноваження, доки в країні не будуть проведені нові парламентські вибори і парламент, який зібрався за їхніми підсумками, не обере її наступника.

“Я ваш представник із іноземцями, і це певна легітимація. Також я ваш представник усередині країни. Як тільки настане час, коли ті, хто сьогодні вважає, що може поневолити це суспільство через репресії, зрозуміють, що іншого шляху, крім виборів, не існує, я буду тут, щоб зустріти їх і подумати, як влаштувати ці вибори так, щоб повернути цій країні мир, справедливість та майбутнє”, — підкреслила вона.

Інавгурація новообраного президента Грузії призначена на 29 грудня.